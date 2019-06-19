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ورشة عمل بـ"معلومات الوزراء" اليوم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:03 ص
ورشة عمل بـ"معلومات الوزراء" اليوم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل ،اليوم الأربعاء تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعهد الكورى للسياسات الاقتصادية الدولية بكوريا الجنوبية.
 
ويشارك بها المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الأسيوية، والدكتورة نيفين جامع, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات, والسفير "يوان يو شول" سفير دولة كوريا بالقاهرة،و "يونج سانج هيون" نائب وزير الخارجية الكوري للشئون الاقتصادية
 
 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء

مصر وكوريا

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