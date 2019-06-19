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واشنطن تعرب عن استعدادها للمساعدة فى حوار أرمينيا وأذربيجان لتسوية نزاع قرة باغ

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:55 ص
واشنطن تعرب عن استعدادها للمساعدة فى حوار أرمينيا وأذربيجان لتسوية نزاع قرة باغ جيش أذربيجان - أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى جون بولتون، أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتعزيز الحوار بين أرمينيا وأذربيجان بشأن تسوية نزاع إقليم قرة باغ الجبلى، جاء ذلك على خلفية المحادثات المقبلة فى واشنطن بين وزيرى خارجية البلدين.

وكتب بولتون، عبر حسابه على تويتر، "أتطلع للقاء وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان فى وقت لاحق من هذا الأسبوع لتشجيع الحوار المستمر بينهما"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة فى تعزيز السلام فى المنطقة، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يأتى هذا بينما فى وقت سابق، أعلن، أن وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا إلمار محمدياروف وزجراب مناتساكانيان، اتفقا على عقد اجتماع حول تسوية نزاع قرة باغ فى 20 يونيو، بواشنطن.

يذكر أن الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي، بدأت فى فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذى يتمتع بالحكم الذاتى، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ومن ثم وإعلانه فى عام 1991 الاستقلال كجمهورية قره باج الجبلية، وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

يذكر أيضا أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت فى عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا فى هذا النزاع.

 


مستشار الامن القومى الامريكى

اقليم قرة باج

نزاع اقليم قرة باغ

وزير خارجية اذربيجان

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