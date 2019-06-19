واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات على تركيا

واشنطن (أ ش أ)

تدرس الإدارة الأمريكية ثلاث حزم عقوبات لمعاقبة تركيا على مشترياتها من نظام الدفاع الصاروخى الروسى إس-400.

وذكر موقع بلومبرج الإخبارى الأمريكى نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المسألة طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن أشد حزمة عقوبات قيد المناقشة بين المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة والتي من شأنهم أن يشلوا الاقتصاد التركي المضطرب بالفعل.



وتأتى العقوبات الجديدة جنب إلى جنب مع تعهد الولايات المتحدة المستمر منذ أشهر بوقف مبيعات الطائرة إف- 35 إلى تركيا إذا حافظ الرئيس رجب طيب أردوغان على تعهده بشراء النظام الروسى .



وأشار المسؤولون إلى أن الفكرة التى تحظى بأكبر قدر من الدعم في الوقت الحالي هي استهداف عدة شركات في قطاع الدفاع الرئيسي في تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، الذى يستهدف الكيانات التي تتعامل مع روسيا وستمنع مثل هذه العقوبات تلك الشركات عن التعامل مع النظام المالي الأمريكي، مما يجعل من المستحيل عليها شراء مكونات أمريكية أو بيع منتجاتها في الولايات المتحدة.



وانخفضت الليرة التركية بنسبة 1.5 ٪ إزاء تلك الأخبار في وقت مبكر من يوم الأربعاء.



ووفقا للمسؤولين، يمكن أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات في وقت مبكر من يوليو، في الوقت الذي قد تستلم فيه تركيا مكونات نظام إس-400. ويحجم الرئيس دونالد ترامب عن اتخاذ أي قرار قبل اجتماع مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل ، حيث من المتوقع أن يجتمع مع أردوغان.