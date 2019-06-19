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هل يؤثر ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية على نتائج جراحات السمنة؟.. الدكتور أحمد السبكي يجيب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:08 م
هل يؤثر ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية على نتائج جراحات السمنة؟.. الدكتور أحمد السبكي يجيب الدكتورأحمدالسبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل
تقرير خاص

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تعتبر الغدة الدرقية من أهم الغدد الموجودة في الجسم، حيث توجد في الجزء الأمامي من الرقبة وتنتج هرمون يسمى "الثيروكسين" أو T4، وهو الهرمون الرئيسي الذي تنتجه الغدة، والمسئول عن النشاط الأيضي أو "حرق الدهون" في الجسم، وعندما يحدث خلل في الغدة الدرقية يحدث ضعف في إنتاج هذا الهرمون مما يؤدي إلي زيادة في الوزن.

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يوضح في التقرير التالي مدى تأثير ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية لمريض السمنة على نتائج جراحات السمنة.

الغدة-الدرقية

4 وظائف لهرمون الغدة الدرقية في جسم الإنسان

 

* وظائف هرمون الغدة الدرقية
 

وأوضح الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية مشكلة كبيرة يعاني منها كثيرون، حيث إن هرمون الغدة الدرقية مسئول عن تحفيز كل الأنسجة  في الجسم تقريباً لإنتاج البروتينات، ومسئول أيضا عن زيادة كمية الأوكسجين الذي تستخدمه الخلايا، و عندما تعمل الخلايا بشكل أشد، فأجهزة الجسم تعمل بوتيرة أسرع، وبالتالي يتم حرق دهون الجسم، أما نقص هرمونات الغدة الدرقية فهو يؤدي إلى إبطاء وظائف الجسم وبالتالي حرق الدهون يكون ضعيف وتحدث زيادة في الوزن.

الغدة-الدرقية2

3 اسباب تجعل جراحات السمنة اقوى من ضعف الغدة الدرقية

 

* تأثير ضعف الغدة الدرقية على نتائج جراحات السمنة:

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد السبكي إن المريض الذي يجري تكميم او تحويل مصغر للمعدة، ولديه ضعف في افراز هرمون الغدة الدرقية لا يؤثر على نتيجة الجراحة تماماً، على الرغم من ان ضعف افراز هرمون الغدة الدرقية يؤدي الي قلة الحرق وزيادة الوزن، لكن عمليات جراحة السمنة اقوى من ذلك بكثير، لافتاً إن عمليات التكميم والتحويل المصغر للمعدة من خلالهم تتضاعف عمليات الحرق الي 10 اضعاف لذا فالنتيجة في انقاص الوزن تكون قوية جدا، وبالتالي يمكننا من خلال جراحات السمنة القضاء على ضعف عملية الحرق الناتجة عن ضعف هرمون الغدة الدرقية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إن نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية يقلل الحرق عن طريق هرمون موجود في المعدة والذي يتم ازالته أثناء إجراء جراحات السمنة وبالتالي فلا تؤثر تماما عملية ضعف هرمون الغدة الدرقية على عمليات جراحة السمنة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ.د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

والمواقع الإلكترونية لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

https://drahmedelsobky.net

https://drelsobkybeautyclinic.com

عناوين المراكز:
 

الفيرمونت:سراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالإسكندرية .

 

2للتواصل-احمد-السبكي

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 


الدكتور أحمد السبكي

السمنة

السكر

الغدة الدرقية

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