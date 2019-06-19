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هل جميع الفيروسات معدية.. تعرف على الإجابة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:30 ص
هل جميع الفيروسات معدية.. تعرف على الإجابة هل جميع الفيروسات معدية - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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تعتبر جميع الفيروسات معدية بطبيعتها سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات، ولكن ليست جميع الفيروسات معدية للبشر، حيث يحتاج الفيروس إلى خلية مضيفة حية من أجل التكاثر، ولكن معظم الفيروسات متخصصة في إصابة أنواع معينة من الخلايا فقط.

وفقًا لموقع "News Medical" فإن الفيروس عبارة عن حزمة من المواد الجينية المطلية داخل قشرة بروتينية تعرف باسم الكابسيد، ويمكن أن تكون الميكروبات الفيروسية أصغر بمقدار 10.000 مرة من البكتيريا وتتكون المواد الموجودة داخل الغلاف من الحمض النووي الريبي أو الحمض النووى.

ووفقا للتوصيفات الطبية فإن الفيروس لا يعتبر حياً من تلقاء نفسه فهو خامل خارج الخلية المضيفة لها، وتحتاج إلى الخلية المضيفة للنبات أو الحيوان للتكاثر، يحقق الفيروس ذلك إما عن طريق خداع الخلية المضيفة لسحبها إلى الداخل أو عن طريق دمجها في الجدار الخارجي للخلية، حيث تتولى وظائف الخلية الطبيعية وتدمرها.

كيف تكون الففيروسات معدية
كيف تكون الففيروسات معدية

أين توجد الفيروسات

توجد جزيئات الفيروسات في كل مكان تقريبًا فى البيئة، وهناك طرق عديدة تمكن الفيروس من الدخول إلى مضيفه، بما في ذلك خلال الاتصال بأفراد آخرين مصابين، أو حدوث كسر في الجلد واستنشاقه، على سبيل المثال فيروسات البرد والأنفلونزا تبحث عن الخلايا التى تبطن الجهاز التنفسى، ثم بمجرد اكتمال تجميع جزيئات الفيروس الجديدة، تموت الخلايا المصابة، وتطلق ميكروبات فيروسية جديدة لتكرار العملية.


الفيروسات

خلايا الجسم

الحمض النووى

ميكروبات فيروسية

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