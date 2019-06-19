نيفين جامع : نسعى لزيادة التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة

كتبت هند مختار

قالت الدكتورة نيفين جامع, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الجهاز يهتم بالمشاركة الفعالة فى الملتقيات وورش العمل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مضيف’ أن كوريا شريك إستراتيجي فى التنمية التى يطمح إليها الجهاز .

وأضافت فى كلمتها بورشة العمل التى أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور السفير الكورى ، ان الجهاز يسعى لتعزيز سبل التعاون مع الجانب الكورى فى هذا القطاع ، موضحة أنه سيتم إلقاء الضوء على ركائز التنمية الإقتصادية فى مصر وسياسات الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .

ولفتت إلى أن الخدمات غير المالية أحد التحديات التى تواجه الجهاز وتعمل على حلها ، مشيره إلى أن الجهاز يسعى لزيادة الاستثمارات الكورية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على إتاحة قروض من الصندوق التنموى الكورى .