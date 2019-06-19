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نيفين جامع : نسعى لزيادة التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:25 ص
نيفين جامع : نسعى لزيادة التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
كتبت هند مختار

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قالت الدكتورة نيفين جامع, الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن  الجهاز  يهتم بالمشاركة الفعالة فى الملتقيات وورش العمل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مضيف’ أن كوريا شريك إستراتيجي فى التنمية التى يطمح إليها الجهاز .

 

وأضافت فى كلمتها بورشة العمل التى أقامها مركز معلومات مجلس الوزراء حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور السفير الكورى ، ان الجهاز يسعى لتعزيز سبل التعاون مع الجانب الكورى فى هذا القطاع ، موضحة أنه سيتم إلقاء الضوء على ركائز التنمية الإقتصادية فى مصر وسياسات الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .

 

ولفتت إلى أن الخدمات غير المالية أحد التحديات التى تواجه الجهاز وتعمل على حلها ، مشيره إلى أن الجهاز يسعى لزيادة الاستثمارات الكورية فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على إتاحة قروض من الصندوق التنموى الكورى .

 

 

 

 


المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مجلس الوزراء

نيفين جامع

جهاز تنمية المشروعات

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