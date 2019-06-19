نيابة ثان العامرية تحبس 3 متهمين لترويجهم أقراص مخدرة على المواطنين

قررت نيابة ثان العامرية بالإسكندرية حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لترويجهم أقراص مخدرة على المواطنين داخل نطاق دائرة قسم شرطة العامرية وبرج العرب بقصد الإتجار وسرعة طلب التحريات الخاصة بهم والتحفظ على المضبوطات.

وكانت قد شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون وأسفرت عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسمى شرطة ثانى العامرية – برج العرب وبحوزتهما 7500 قرص مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى.

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى).