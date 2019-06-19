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نفوق أسماك بحيرة المنزلة بسبب ظاهرة الجزر والبحيرة تشهد اكبر عملية تطهير

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:25 م
نفوق أسماك بحيرة المنزلة بسبب ظاهرة الجزر والبحيرة تشهد اكبر عملية تطهير تطهير بحيرة المنزله
دمياط عبده عبد البارى

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أكد المهندس مجدى عبد الواحد مدير إدارة التشغيل والإنتاج بالثروة السمكية بدمياط، أن الهيئة العامة الثروة السمكية ليس لها علاقة بنفوق الأسماك ببحيرة المنزلة ونهر النيل (الجزء المالح) بفرع دمياط. 
 
 
وأوضح ان سبب نفوق الأسماك أعمال الجزر التى يشهدها البحر المتوسط فى مثل هذا الوقت من كل عام مشيرا إلى أن الجزر يتسبب فى سحب المياه من بحيرة المنزلة ونهر النيل وهو ما يتسبب فى قلة الأوكسجين وزيادة نسبة الامونيا فضلا عن رواسب الصرف الصحى التى تؤثر على الثروة السمكية بسبب انخفاض منسوب مياه بحيرة المنزلة ونهر النيل الجزء المالح بداية من كوبرى السد بدمياط وحتى بوغاز عزبة البرج. 
 
وشدد عبد الواحد ان الهيئة العامة الثروة السمكية مهمتها تطهير البحيرة والبواغيز وليس لها علاقة بتطهير المصارف والقنوات التى تفصل بين المزارع السمكية وهى مهنة مستأجريها. 
 
وأكد عبد الواحد أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  تنفذ اكبر عملية تطهير وتكريك ببحيرة المنزلة. 
 
وأوضح عبد الواحد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" انه تم تنفيذ قناتين إشعاعيتين من خطوط المواسير بطول ٣ كيلومترات لكل منها لضخ مزيد من مياه البحر المتوسط داخل أعماق بحيرة المنزلة لتحريك المياه الراكدة بها. 
 
 
وكشف أن أعمال تكريك القناة الإشعاعية ببحيرة المنزلة تبدأ من كوبري الصفارة بعرض 80 مترًا وبعمق 3 أمتار بطول 8 كيلو مترات، وإجمالي عمليات التكريك في المنطقة بلغت نحو 5 ملايين متر مكعب ويجرى نقلها إلى شرق الحائط البحري بعزبة البرج.
 
وأكد عبد الواحد أن تشغيل القناتين بدأ مع عملية تدوير المياه والتي حملت معها ملوثات كامنة في أعماق البحيرة وتدريجيا بدأت نوعية المياه بالبحيرة تعود لطبيعتها بزيادة نسبة الملوحة فيها مع التخلص التدريجي من أنواع الملوثات بها.
 
 
وأكد عبد الواحد أن نتائج تحليل عينات من مياه البحيرة أكدت تحسن نوعية المياه داخل البحيرة ومتابعة التغيرات التي حدثت بعدما تم رصد عودة عائلات من الأسماك المهاجرة من نوعيات الأسماك الفاخرة للبحيرة مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة ومنها أسماك البوري والدنيس والقاروص واللوت.
 
 
وأشار عبد الواحد ان بحيرة المنزلة يوجد بها حاليا عددا من الكراكات والشفاطات تقوم بأعمال التطهير لأول مرة فى تاريخ البحيرة مؤكدا أن أعمال التطهير تسير على الطريق الصحيح لاستعادة كافة أنواع الاسماك المهاجرة لاسيما أن النسبة العظمى من زريعة الأسماك عادت للبحيرة أيضًا.
 
وشدد عبد الواحد ان الهيئة للعامة الثروة السمكية تقوم حاليا إزالة التعديات من الحوش والتحاويط التي كانت موجودة داخل بحيرة المنزلة، وكانت تمثل اعتداء صارخا على حركة الأسماك والزريعة بالبحيرة ساعدت بشكل كبير فى عودة الحياة الطبيعية للأسماك والسماح لها بالتكاثر الطبيعي وبالتالي زيادة كمياتها وهو هدف قومي لتنمية الثروة السمكية.
 
جدير بالذكر أن أصحاب المزارع السمكية اتهموا هيئة الثروة السمكية بالتقصير ما تسبب فى نفوق اطنان الأسماك وخاصة الدينيس. 
 
 

محافظة دمياط

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بحيره المنزلة

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الثروه السمكيه

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