"نداء المنامة".. البحرين تعقد اللقاء الثانى لتنشيط المدن التاريخية اقتصاديا

كتب بلال رمضان

تعقد هيئة البحرين للثقافة والآثار، غدا الخميس، اللقاء الثانى لـ"نداء المنامة"، فى متحف البحرين الوطنى، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المملكة، وتستضيف الهيئة سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير فى البنك الدولى كمتحدث رئيس، كما يحضر اللقاء عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن الثقافى المحلى.

ويطرح سامح وهبة خلال اللقاء الثانى لـ"نداء المنامة" رؤيته حول أهمية تنشيط المدن القديمة والتاريخية والمنافع الاقتصادية التى تعود على الدول نتيجة لاستعادة هذه المدن لدورها الأصيل، وذلك عبر عرض نماذج عالمية ناجحة، متطرقاً إلى إمكانيات وفرص محاكاة هذه النماذج العالمية وتطبيقها فى المنامة القديمة، نظرًا لما تمتلكه المدينة من مقومات حضارية وتنوع ديموغرافى مميز.

ويأتى اللقاء الثانى لـ"نداء المنامة" حسبما ذكرت الهيئة فى بيان صحفى، استكمالاً لجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار فى حفظ وصون مدينة المنامة القديمة واستعادة ملامحها العمرانية والثقافية العريقة، فى خطوة تهدف إلى تحضير ملف إدراج المنامة التاريخية على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونيسكو كأحد مدن الإبداع فى العالم، إذ تمتلك المدينة تركيبة عمرانية فريدة وتنوعاً ثقافياً يؤكد على أهميتها كمركز للتعايش والسلام، حيث تمكنت الهيئة بفضل هذه المقوّمات من إدراج المنامة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمى.



مدينة المنامة

وكانت الهيئة قد عقدت لقاء "نداء المنامة" الأول خلال يناير الماضى، لتنفّذ من بعده مبادرات متنوعة تضمنت محاضرات توعوية، جولات مفتوحة للجمهور للتعرف على ملامح المدينة العمرانية والثقافية بالإضافة إلى صناعة لقاءات ما بين المهتمين باستعادة جماليات المدينة ومختلف فئات أهاليها. كذلك نظّمت هيئة الثقافة بالتعاون مع "موانئ" سلسلة عروض سينمائية فى الهواء الطلق فى مدينة المنامة بعنوان "سينما يتيم" ما بين شهرى مارس ومايو 2019م. وقدّمت "سينما يتيم" التى أقيمت فى الفناء الداخلى لمبنى يتيم، خمسة أفلام لمخرجين عالميين تمحورت فى مضمونها ورسالتها حول العمارة، الإنسان، الهوية والصلة ما بين الذاكرة والمكان.

وتتزامن فعاليات مبادرة "نداء المنامة" مع احتفاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمنجزات الحضارية والإنسانية للبحرين خلال عام 2019م بعنوان "من يوبيل إلى آخر". ويصادف هذا العام المئوية الأولى لتأسيس بلدية المنامة التى تعتبر من أوائل البلديات فى العالم العربى والأولى على مستوى الخليج العربى.