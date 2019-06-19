نجاح عملية تغيير مفصل فخذ كامل بآخر صناعى لمسن بمطروح

أ.ش.أ

نجحت جهود أطباء مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح، فى إجراء عملية جراحية نادرة بتغيير مفصل فخد كامل واستبداله بآخر صناعى لمسن يبلغ من العمر 62 عاماً واستعادة نشاطه الحركى مرة أخرى.



وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق - في بيان اليوم الأربعاء - إن العملية الجراحية التى قام بها أطباء المستشفى تأتى استمراراً للسعى نحو الريادة فى إجراء العمليات الجراحية ذات المهارة العالية والعمل على تقديم خدمات طبية متميزة.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد المتولى مدير المستشفى، أن المريض كان يعانى من كسر كامل بمفصل الفخذ منذ شهرين وتم حجزه لإجراء الإشاعات والتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات، حيث تم تغيير المفصل بالكامل بمفصل صناعى فرنسى ثلاثى القطب يعطى القدرة للمريض على ممارسة نشاطاته المختلفة مرة أخرى دون أية صعوبات أو خلع للمفصل مرة أخرى.















