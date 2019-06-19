نتيجة الدبلومات على موقع الوزارة برقم الجلوس عقب اعتمادها

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، إن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس سيكون على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحة أن النتيجة سوف يتم توفيرها على الموقع يستطيع الطالب الدخول برقم الجلوس للحصول عليها.

وأضافت المصادر، أن حصول الطالب على النتيجة من على موقع الوزارة سوف يحدد بها درجاته والمجموع الكلى له، مشيرة إلى أنه سيتم توفيرها فى المدارس الثانوى مباشرة، موضحة أن إعلان النتيجة على موقع الوزارة سيكون بعد اعتمادها رسميا من المسئولين عنها.

وأوضحت المصادر، أن الطالب يستطيع أيضا الحصول على نتيجته من المدرسة التابع لها دون أى مقابل مادى فورا وصولها المديريات والمدارس.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 18 مايو ماضى وانتهت 1 يونيو الجارى ومن المقرر أن تنتهى أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأسبوع المقبل لتعلن النتيجة نهاية يونيو الجارى.