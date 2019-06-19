مياه سوهاج: تشغيل عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 270 مليون جنيه

أحمد حسن

أعلن المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تشغيل عدد من مشرعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقدر بنحو 270 مليون جنيه خلال العام الحالي 2019.

وقال رئيس الشركةإنه تم تشغيل محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز، بقرية المدمر بمركز طما بمحافظة سوهاج، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف م3/يوم، وتخدم نحو 22345 مواطناً، بقرية المدمر، بتكلُفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليون جنيه، كما تم تشغيل مشروعات للصرف الصحي بمركز البلينا، بقرى السمطا، والغنيمية، ونجع راجح، ونجع أحمد عبد السميع، لتخدم نحو 20398 نسمة، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 91 مليون جنيه، تشمل شبكات انحدار بأطوال 26 كم، وخطوط طرد بأطوال 11.5 كم، وثلاث محطات رفع، ووصلات منزلية يبلغ عددها 3976 وصلة.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم تشغيل مشروعات صرف صحي، بقرى (أم دومة – الحلافي) بمركز طما بالمحافظة، لتخدم 11142 نسمة وتبلغ تكلفتها الإجمالية، 53.5 مليون جنيه، وتشمل شبكات انحدار بأطوال 12 كم، وخطوط طرد بأطوال 8.7 كم، ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1545 وصلة، بالإضافة إلى مشروع صرف صحي بقرية سلامون بالمركز، والذي يخدم نحو 22101 نسمة، وتبلغ قيمته الإجمالية 50 مليون جنيه، وتشمل شبكات انحدار بأطوال 11 كم، وخطوط طرد بأطوال 2 كم، ووصلات منزلية يبلغ عددها 2885وصلة.

وأكد رئيس الشركة، أنه تم تشغيل مشروعات صرف صحي بقرى كويز ومقلد بمركز جرجا، لتخدم 3969 نسمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 28.5 مليون جنيه، تشمل شبكات انحدار بأطوال 7 كم وخطوط طرد بأطوال 3.6 كم، ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 537 وصلة، وكذا تشغيل المرحلة الأولى من مشروع صرف صحي قرية الصلعا بمركز سوهاج، ويخدم 6000 نسمة، بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليون جنيه، تشمل المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الانحدار بأطوال 1000 متر، وغرف منزلية تخدم 300 منزل، كما تم تشغيل محطة رفع صرف صحي رقم 1 بمركز المراغة، وتخدم 29400 نسمة، بمدينة المراغة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 14.2 مليون جنيه.