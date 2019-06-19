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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تدشين مبادرة الرئيس حياة كريمة العام المإلى الجديد

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:11 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. تدشين مبادرة الرئيس حياة كريمة العام المإلى الجديد السيسى

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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان رئيس الوزراء عن تدشين مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة العام المإلى الجديد
 
 
 

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 
 
 
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم بالإشارة إلى أنه يتم حالياً التجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، تمهيداً لتطبيقها مطلع العام المإلى الجديد. 
 
 
 
 
قال ياكوب بيرجر، طبيب ورئيس جمعية أطباء بافاريا، حول صحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن ظهرت وهى ترتجف بشدة أثناء ترحيبها الرسمى بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى العاصمة الألمانية، رغم ارتفاع درجة الحرارة، وتسجيلها 30 درجة، إن سبب هذه الرعشة الإرهاق والتعب الشديد.
 
 
 
 
 
تتقدم شركة tazkarti "تذكرتى" بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطنى لكرة القدم فى البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة فى إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير
 
 
 
 
 
نوّه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال إجتماع الحكومة إلى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى مصر بعد غد، لافتاً إلى أن الدولة اجتهدت فى وقت  قصير للإستعداد للبطولة، قائلاً: "الحمدلله تم الإنتهاء من تطوير الإستادات المحددة للبطولة"
 
 
 
 
 
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والضغط المإلى الناتج عن ذلك، يؤثران سلبا على الجامعات البريطانية ، حيث يرى الكثيرون أن تصنيفهم فى جدأول الدورى الدولى يتراجع للعام الثالث على التوإلى. 
 
 
 
 
 
فى إطار تنفيذ تكليفات القمة التشأورية للشركاء الإقليميين للسودان التى دعا لعقدها الرئيس عبد ألفتاح السيسى فى 23 أبريل الماضى فى القاهرة ، واتصالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى يوم غد الخميس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لترؤس اجتماع بمقر الاتحاد الأفريقى لوزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان، وهم: إثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونجو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، إريتريا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
 
 
 
 
أعلن الرئيس عبدألفتاح السيسي، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر ورمانيا إلى مليار دولار فى العام 2018، مشيرا إلى تضاعف رحلات الطيران العارض لمدينتى شرم الشيخ والغردقة.
 
 

موجز أخبار مصر

السيسى

رومانيا

المنطقة العربية

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