مهاتير محمد يترأس وفد ماليزيا إلى قمة آسيان الـ34 فى بانكوك

كوالالمبور (أ ش أ)

يترأس رئيس الوزراء الماليزى الدكتور مهاتير محمد وفد بلاده إلى القمة الـ34 لدول رابطة جنوب شرقى آسيا (آسيان) ومؤتمرات القمة ذات الصلة المزمع عقدها غدا الخميس فى مدينة بانكوك، عاصمة تايلاند.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن وزير الخارجية سيف الدين عبد الله، ووزير التجارة الدولية والصناعة إغناطيوس داريل لياكينج، ووزير الشؤون الاقتصادية محمد عزمين على، وكبار المسؤولين الحكوميين سيرافقون مهاتير محمد.



وذكر بيان صدر من وزارة الخارجية أن القمة الـ34، التى تحمل عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الاستدامة"، هي أول قمة تعقد برئاسة تايلاند هذا العام .

وتوفر القمة لقادة الدول الأعضاء في آسيان فرصاً لتبادل وجهات النظر حول الاتجاه المستقبلى لرابطة آسيان وعملية بناء مجتمعها الموحّد، و"تنفيذ رؤية مجتمع آسيان 2025م"، وكذلك لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية التى تهمهم.



ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتى تعرف اختصارا باسم (آسيان)، هي منظمة حكومية دولية إقليمية تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا للدفاع عن القومية الآسيوية والتعاون الحكومى الدولى وتسهيل التكامل الاقتصادى والسياسى والأمنى والعسكرى والتعليمي والاجتماعي-الثقافي بين أعضائها والدول الآسيوية الأخرى، تم تأسيسها فى 8 أغسطس 1967 من قبل إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، توسعت عضوية المنظمة لتشمل بروناى وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام.



وتشمل أهدافها الرئيسية تسريع النمو الاقتصادى، والتقدم الاجتماعي، والتطور الاجتماعي والثقافي بين أعضائها، إلى جانب حماية الاستقرار الإقليمي وتوفير آلية للدول الأعضاء لحل الخلافات بطريقة سلمية.



وتعد آسيان مراقبا رسميا للأمم المتحدة، فضلا عن كونها شريكاً عالمياً نشطا. كما تحافظ على شبكة عالمية من التحالفات، وتشارك فى العديد من الشؤون الدولية.