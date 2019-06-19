مهاب مميش: عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 4.2 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 54 سفينة، بحمولة 4.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال SALAHUDDIN ،بحمولة 158 ألف طن، قادمة من بريطانيا، ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة 2مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية MOGENS MAERSK ، بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.