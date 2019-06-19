منظمة ألمانية تطالب الحكومات الأوروبية باستقبال مهاجرين

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حثت منظمة (سي ووتش) الألمانية للإغاثة ،الحكومات الأوروبية على استقبال عشرات المهاجرين الذين أنقذتهم من البحر المتوسط قبل أسبوع.

وذكرت المنظمة -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء- أن معظم المهاجرين الذين لا زالوا على متن قاربها والبالغ عددهم 43 شخصا يعانون من الجفاف بسبب دوار البحر وغيره.

وكان وزير الداخلية الألماني قد صرح بأن أكثر من 50 مدينة وبلدية ألمانية أرسلت إقرارات باستعدادها لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم، إلا أنها نوّهت في الوقت ذاته بأن الالتزامات المستقبلية في هذا الشأن ستتطلب مشاركة واسعة من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي وتنسيقا من خلال المفوضية الأوروبية.