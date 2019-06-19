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مقتل 4 أشخاص فى هجوم مسلح بوسط نيجيريا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:20 م
مقتل 4 أشخاص فى هجوم مسلح بوسط نيجيريا الشرطة النيجيرية ـ صورة أرشيفية
أبوجا (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة فى نيجيريا مقتل 4 أشخاص بينهم جندى، وذلك بالقرب من مدينة "جوس" بوسط البلاد جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أن الشرطة والجيش تدخلوا على الفور بعد تلقى تقارير تفيد بأن قرية "تومبوروك" فى منطقة "ريوم" بولاية "بلاتو" تعرضت لهجوم.


ومن جانبه، قال إسحاق أكينمويت قائد شرطة الولاية إنه كان هناك تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والمسلحين ما أسفر عن مقتل أحد الجنود بالرصاص.. موضحًا أنه تم العثور على ثلاث جثث وحرق العديد من المنازل، كما تم فتح تحقيق حول هذا الهجوم.


يذكر أن منطقة "ريوم" فى ولاية "بلاتو" تعد معقلًا للتوتر بين الجماعات، وشهدت اشتباكات متكررة بين المزارعين والرعاة فى السنوات القليلة الأخيرة.

 


نيجيريا

الشرطه النيجيريه

هجوم مسلح فى نيجيريا

مدينه جوس

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