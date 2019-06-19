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مقتل 17 حوثيا بينهم قياديان ميدانيان فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:35 م
مقتل 17 حوثيا بينهم قياديان ميدانيان فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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قتل 17 حوثيا، بينهم قياديان ميدانيان، وجرح عشرات آخرون فى مواجهات مع الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، فى تعز جنوب غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إن: "الجيش الوطني هاجم، مواقع الميليشيات في الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، عقب قصف مدفعي عنيف، نتج عنه تدمير آليات عسكرية ومدافع رشاشة، ومتاريس لقناصين تابعة للميليشيات".


وأوضح المصدر، أن 8 عناصر من الميليشيات قتلوا خلال مواجهات فى جولة القصر شرق المدينة، في حين قتل 7 آخرون في الجبهة الغربية، بينهم قناصان، وأصيب العشرات جراء القصف المدفعى والمواجهات الدائرة، مضيفا أن اثنين من قيادات ميليشيات الحوثى الانقلابية قتلا فى كمين نصبه أفراد من الجيش الوطني في ريف حيفان جنوب المدينة، أثناء توجههما إلى جبهات القتال.


وكان الجيش اليمنى قد أحرز تقدما فى وقت سابق خلال هجومه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز، بعد اندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من الميليشيات.


الجيش اليمنى

تعز

الحرب فى اليمن

اليمن

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