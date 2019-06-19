مصر للطيران تنجح فى تجديد اعتماد شهادة الايزاجو بمحطتي برج العرب والغردقة

كتب محمود عبد الغنى

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية فى تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية فى محطتي برج العرب والغردقة، دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقل الجوى الـ IATA للحصول على الشهادة، والتى يتم منحها لمقدمى الخدمة الأرضية التى تلتزم بتطبيق هذه المعايير، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الإعتماد الدولى، وقد استغرق التفتيش عدة أيام فى المحطتين تم خلالها المراجعة علي جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.

يأتى هذا فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بضرورة الالتزام بتطبيق كافه المعايير الدولية فى جميع المجالات والأنشطة التابعة لقطاع الطيران المدنى.

وهنأ الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، جميع العاملين بشركة الخدمات الأرضية لما بذلوه من جهد انعكس إيجابياً على نتيجة التفتيش المشرفة وهذا ليس بجديد علي أبناء مصر للطيران، مؤكداً أن حصول الشركة على مثل هذه الإعتمادات الدولية تضيف إلى رصيدها وتزيد من ثقة العملاء فيها وبإمكاناتها وتضعها فى مصاف الشركات العالمية، مؤكداً على ضروره الحفاظ على مستوى الأداء لتحقيق المزيد من النجاحات، يأتى ذلك من خلال تطوير الأداء فى كافة الأنشطة بما يتواكب مع مكانتها بين شركات الطيران العالمية.

ومن جانبه أضاف المهندس مجدى محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قائلا: "تساهم مثل هذه الاعتمادات الدولية في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم، وذلك في ظل التحديات والمنافسة الصعبة التي يشهدها هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فأننا نسعى دائماً لجذب المزيد من العملاء و من خلال الارتقاء والتطوير الدائم لمستوى تلك الخدمات بما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الخدمات الأرضية للطائرات".

وأكد محمدين أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية فقد حرصنا علي تطابق الأجراءات المتبعة للحصول علي الشهادة بمحطتي برج العرب والغردقة ، وذلك من خلال تطوير خدمة تداول الحقائب وإحلال وتجديد المعدات بما يتماشى مع المقاييس والمواصفات العالمية، وكذلك الالتزام بإتباع قواعد نظم العمل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى تعامل العاملين مع الطائرة مما يؤدى إلى زيادة ثقة عملائنا من شركات الطيران العالمية والمصرية والتى نقوم بخدمتها فى المطارات المصرية.

وأضاف الطيار محمد الشوربجي رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات، أن تطبيق هذة المعايير القياسية العالمية يضمن الجودة والأمان والسلامة للراكب والمعده والطائرة وهو ما تسعى له الشركة ليكون أسلوب أداء جميع العاملين بها، وأضاف أن شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية هى من أوئل الشركات بالشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذا الاعتماد الدولى وأن شهادة الإيزاجو العالمية يتم منحها للشركات العاملة فى مجال الخدمة الأرضية كل عامين.