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مصر ترحب بتقرير لجنة معايير العمل الدولية بشأن الحريات النقابية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:06 م
مصر ترحب بتقرير لجنة معايير العمل الدولية بشأن الحريات النقابية إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
كتب محمود راغب

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رحب وفد مصر الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك فى الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف ضمن 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية، بالاستنتاجات الصادرة عن لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بشأن حالة مصر من  تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948.

ووجه الوفد الشكر للجنة المعايير على تقديرها للجهود التى قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة من إجراءات، كذلك رفضها طلب ممثلي العمال في لجنة المعايير بضرورة ارسال بعثة رفيعة المستوى، مؤكدة أن حالة مصر لا تستدعى إيفاد بعثة.

كما وجه الوفد الشكر لكل من شارك فى المناقشات التى استمرت يومين لمناقشة حالة مصر فى هذا الخصوص.

وشددت وزارة القوى العاملة على أن الحكومة المصرية مستمرة فى الوفاء بكل التزاماتنا تجاه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87  بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، مؤكدة باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفنى فى ترسيخ مبدأ الحرية النقابية فى مصر.

 


وفد مصر

جنيف

العمل الدوليه

مؤتمر العمل الدولى

الحريات النقابيه

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