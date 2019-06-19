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مصرع شخص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بمفارق بحر البقر فى بورسعيد

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:47 ص
مصرع شخص إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بمفارق بحر البقر فى بورسعيد جثة
بورسعيد - محمد فرج

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لقى، منذ قليل، شخص يناهز الثامنة والثلاثين من عمره، مصرعه نتيجة انقلاب دراجاته  البخارية على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، وتم تحرير محضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارًا يفيد مصرع شخص يدعى حصافى أبو النجا إبراهيم 38 سنة فى حادث انقلاب  دراجته البخارية، نتيجة السرعة الزائدة على طريق مفارق بحر البقر.

 

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المبرة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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