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مصادر: لم نرصد حالات غش جماعى خلال تصحيح امتحانات الدبلومات حتى الآن

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:06 ص
مصادر: لم نرصد حالات غش جماعى خلال تصحيح امتحانات الدبلومات حتى الآن امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة، إن كنترولات الدبلومات الفنية لم ترصد أى حالات غش جماعى أو تشابه فى الإجابات بين الطلاب حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تعليمات لمقدرى الدرجات بأن أى تشابة يتم إخطار رئيس عام الامتحانات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ولكن حتى الآن لم تظهر أى حالات.

 

وأوضحت المصادر، أن أى حالات غش جماعى يتم تصحيحها فى لجان خاصة بالكنترولات ويتم إعداد تقرير مفصل عن هذه الحالات وتطبق القواعد القانونية والتى تقضى بحرمان الطلاب من الامتحان بسبب الغش.

 

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية انطلقت 18 مايو ماضى وانتهت 1 يونيو الجارى ومن المقرر أن  تنتهى أعمال التصحيح ورصد الدرجات خلال الأسبوع المقبل لتعلن النتيجة نهاية يونيو الجارى.

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

اخبار مصر

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