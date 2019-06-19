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مش عضو نقابة.. ضبط مسجل انتحل صفة صحفى للنصب على المواطنين بالجيزة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:18 ص
مش عضو نقابة.. ضبط مسجل انتحل صفة صحفى للنصب على المواطنين بالجيزة حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بالجيزة لانتحاله صفة صحفى ومستشار إعلامى بجهات حكومية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية.
 
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام (حاصل على بكالوريوس إعلام "له معلومات جنائية"- مقيم بشارع فيصل بالجيزة وله محل إقامة آخر بمنطقة العصافرة بالإسكندرية بانتحال صفة مستشار إعلامى بجهات حكومية وصحفى بإحدى الصحف ومُعد برامج ببعض القنوات الفضائية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بجهات حكومية، بعد إيهامهم بأنه على صلة بكبار المسئولين بالدولة.
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه بالجيزة وبحوزته "2 كارنيه بصورته أحدهما مُعد ومُقدم برامج والآخر صحفى بإحدى الصحف "مزورين"، وتبين أن برفقته أحد الأشخاص مُقيم بمحافظة الدقهلية، وبسؤال الأخير أكد حصول المتهم منه على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم تعيينه بإحدى الجهات الحكومية منذ أكثر من عام إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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