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مشروع لتصنيع الكيماويات على مساحة 300 ألف متر بالنصر للأسمدة للتصدير

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:00 ص
مشروع لتصنيع الكيماويات على مساحة 300 ألف متر بالنصر للأسمدة للتصدير شركة النصر للاسمدة - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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اتفقت وزارة قطاع الأعمال العام مع رجل الأعمال أحمد بهجت، عضو مجلس الأعمال المصرى التونسى، على توقيع بروتوكول تعاون تمهيدا لإنشاء مصنع كيماويات على مساحة 300 ألف متر بشركة النصر للأسمدة بالسويس.

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" إن المصنع الجديد سيقوم بتصنيع الأمونيا واليوريا والنترات، وسيتم تخصيصها للتصدير فى إطار سعى الوزارة لتعظيم استغلال الأصول على ألا تزيد حصة شركة النصر للأسمدة عن 10% من المشروع الجديد من خلال تأسيس شركة لذلك العرض.

من جانب آخر من المنتظر خلال أيام بيع مساحة مليون متر مربع من شركة النصر للأسمدة، بقيمة مليار جنيه لصالح وزارة البترول لإنشاء معمل بتروكيماويات على مستوى عالمى.

جدير بالذكر أن شركة النصر للأسمدة تعانى من خسائر متلاحقة خلال السنوات السابقة وحاليا وتسعى القابضة الكيماوية لتحويلها إلى الربحية بنهاية العام المالى المقبل.

 


القابضة الكيماوية

النصر للاسمدة

احمد بهجت

قطاع الاعمال العام

مشروع كيماويات

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