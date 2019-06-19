مشروع قومى للصوبات الزراعية على مساحة 51 ألف فدان بالظهير الشرقى ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

- محافظ بنى سويف: بدء تنفيذ مشروع مدينة سياحية متكاملة على مساحة 2124 فدانًا.

- الانتهاء من محور عدلى منصور بتكلفة تصل لمليار و200 ألف جنيه والافتتاح خلال أيام



- أنشأنا وحدة للتنمية الاقتصادية ومجلس استشارى يضم القطاعين العام والخاص

- قريبًا كورنيش يليق بأهالى محافظة بنى سويف

- لدينا 8 مناطق صناعية بها 720 مشروعًا منها أكثر من 360 مصنعًا مُنتجًا أى بنسبة تصل إلى 60%

- وحدة تضم 7 مجموعات للتفتيش يوميًا على مستوى الخدمات بالقرى والمدن والمصالح الحكومية

- تركيب جداريات بديلة عن الحواجز الحديدية

شعب بنى سويف شعب طيب ويستحق كل هذه الإنجازات التى حدثت فى المحافظة منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، تلك المشاريع التى وضعت المحافظة على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية.



تلك كانت كلمات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، فى حوار لـ"اليوم السابع"، تحدث خلاله عن مستقبل المحافظة وأهم المشروعات التى سوف تقام على أرضها وإليكم نص الحوار:



قال المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، إنه تم الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بمشروع الصوبات الزراعية وخلال الفترة القليلة القادمة سيجرى البدء فى تنفيذ مشروع الصوبات الزراعية على مساحة 51 ألف فدان.



وتابع: عرضت على الرئيس السيسى خلال افتتاح المشروع القومى للصوبات الزراعية بمدينة العاشر من رمضان الموضوع، حيث أصدر تعليماته على الفور لمجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية لدراسة الأمر، وأنه جرت الموافقة على المواقع المطروحة، وسيتم البدء فى تنفيذ المشروع قريبًا بمركزى ببا والفشن، حيث سيوفر فرص عمل كبيرة لأهالى المحافظة.



وأوضح عبد الجابر، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية التى ساعدتنا على التفكير فى المشروع الكبير للمدينة السياحية، مؤكدًا أنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع مدينة سياحية متكاملة على مساحة 2124 فدانًا التى يطلق عليها المثلث الذهبى، مشيرًا إلى أن المدينة تقع فى نقطة تلاقى 3 محافظات؛ وهى الجيزة والفيوم وبنى سويف، وعلى مسافة ساعة ونصف من العاصمة الإدارية الجديدة.



وتابع المحافظ، ستضم هذه المدينة منشآت سياحية وسكنية وتعليمية ورياضية، ومنطقة خدمات متكاملة، وستساعد فى تنشيط السياحة بمنطقة واحة ميدوم على مساحة 10 آلاف فدان.



وأشار المحافظ، إلى الانتهاء من مشروع محور المستشار عدل منصور بنسبة تنفيذ وصلت 100% بتكلفة مليار و200 ألف جنيه، وسيتم الافتتاح خلال أيام، مضيفًا أنه يضم 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقى، ليصل إجمالى طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور، ويضم 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر منها 680 مترا على النيل، 450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 مترًا على طريق ديمو الفيوم.



وقال المحافظ، أنه جرى إنشاء وحدة جديدة لتنمية الاقتصادية بالديوان العام فى المحافظة تكون وظيفتها وضع رؤية للتنمية الشاملة بالمحافظة واستثمار كل مقومات وإمكانات المتاحة وفقا للبرنامج الدولة التنموي، وإستراتجية 2030 للتنمية المستدامة، مضيفًا أن الوحدة لم تكن مجرد قرار أو حبر على ورق بل بدأت عملها على الواقع من خلال عقد ورش عمل للتنمية الاقتصادية، بحضور مجموعة من الخبراء الدوليين، مضيفًا لم نكتفى بوحدة التنمية الاقتصادية بل قمنا بتشكيل مجلس اقتصادى استشارى للمحافظة، يضم القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى وأساتذة الجامعات.



وقال المحافظ: لدينا 8 مناطق صناعية بها 720 مشروعًا منها أكثر من 360 مصنعًا منتجًا أى بنسبة تصل إلى 60%، ونجحنا فى حل مشكلة الصرف الصناعى بمنطقة بياض العرب الصناعية من خلال إعلان هيئة التنمية الصناعية عن إدارج 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى إدراج 450 مليون جنيه لإصلاح منظومة الصرف بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية، مؤكدًا أن هناك تواصلاً دائمًا مع تلك المصانع الجديدة وعقدنا ملتقيات توظيفية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة نجحنا فى توفير 14 ألف فرصة عمل جديدة للشباب.



وأشار إلى أنه تم توقيع مديرية التربية والتعليم ومركز الكفاءة الإنتاجية برتوكول تعاون لتخريج طلاب على قدر كافٍ من المهارة، كما أننى قمت بتشكيل مجلس أمناء لكافة مراكز التدريب المهنى بالمحافظة.



قال المحافظ: قمت بتشكيل وحدة للتفتيش والمتابعة (عبارة عن 7 مجموعات) للمرور على المدن والقرى لتقييم مستوى الخدمات والمرافق بها، وفى مقدمتها مستوى النظافة العامة، متابعاً تبنينا مبادرات عديدة منها مبادرة بنى سويف جميلة بشبابها ومسابقة أجمل مدينة وأجمل قرية وشهدت المدن والعاصمة بنى سويف طفرة فى مجال تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة الموجودة بالمحافظة، كذلك قمنا بتركيب جداريات بديلة عن الحواجز الحديدية بالكبارى بمدينة بنى سويف.



قال المحافظ: قضينا على ظاهرة المطبات العشوائية ويجرى استبدال الحيوى منها بمطبات "عين القط" الحديثة، مضيفًا أنه تم البت فى 311 طلب تقنين، كما تمت الموافقـة علـى تحريـر 68 عقـدا ابتدائـيا (63 مبان، و5 زراعة) وتحصيـل مقـدم ثمـن 25% بإجمالـى أكثر مـن 4 ملايين و76 ألف جنيه، وتحصيل رسوم فحص ومعاينة حوالى 19 مليون جنيه وتحصيل 233073 جنيه سداد كامل ثمن أرض، حيث تمت معاينة 1928 طلبا (1323 مبانٍ، و605 زراعة)، والنظـر فـى عـدد مـن التظلمــات وإحالـة عـدد مــن الطلبــات إلــى جهــات الولاية للدراسـة.



وأكد المحافظ، أن هناك مشروعًا كبيرًا لرفع كفاءة قصر ثقافة بنى سويف الذى سيظهر للنور قريبا وأنه سيتم الانتهاء من تطوير الجزء العلوى من كورنيش النيل وتوسعته وإضاءته بالأعمدة الديكورية ورصفه بالكامل، كما جرى تجهيز الرسومات الهندسية الخاصة بتطوير الجزء السفلى من الكورنيش، وتوفير الجزء الأكبر من الاعتماد المالى اللازم لتطويره.



