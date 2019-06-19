مسرور بارزانى وإياد علاوى يؤكدان ضرورة الحوار لوضع حلول جذرية لمشكلات العراق

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراق المكلف مسرور بارزاني؛ اليوم الأربعاء؛ زعيم ائتلاف الوطنية العراقي أياد علاوي والوفد المرافق له.

وقال مكتب الاعلام لرئيس وزراء اقليم كردستان فى بيان صحفى، الأربعاء، بحث الجانبان العملية السياسية في العراق، وآخر مستجدات وأزمات المنطقة، وتم تسليط الضوء على علاقات أربيل – بغداد الثنائية.

وتطرق مسرور بارزاني إلى خطوات تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان، وأشار إلى أهمية حل المشاكل القائمة بين أربيل وبغداد استناداً إلى الدستور والحوار.

فيما أعرب زعيم ائتلاف الوطنية عن تهانيه لمسرور بارزاني، وتمنى له النجاح في منصبه الجديد، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة، المزيد من التحسن في العلاقات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان.

أجمع الجانبان على ضرورة الحوار من أجل وضع حلول جذرية لجميع مشاكل العراق، بحث تشعر كافة المكونات بحقوقها وواجباتها.