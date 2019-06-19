مسجل خطر الزاوية الحمراء بعد سقوطه بالهيروين: "صحبى اللى غوانى وناوى أتوب"

"واحد صحبى هو اللى غوانى وجاب رجلى فى الطريق الشمال"، بهذه الكلمات اعترف "عاشور.س" 37 سنة مسجل خطر، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة "مخدر الهيروين" فى دائرة قسم الزاوية الحمراء، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

‌وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة، موضحا أنه سبب فى تجارة المخدرات هو رغبته فى الثراء السريع، والزواج من الفتاة التى أحبها منذ كان فى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى إدمانه مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، لافتا إلى أن هذه الأسباب التى دفعته للمرضى فى تجارة المخدرات.

تم القبض على المتهم، من قبل رجال المباحث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.