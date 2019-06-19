سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مسجل خطر الزاوية الحمراء بعد سقوطه بالهيروين: "صحبى اللى غوانى وناوى أتوب"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:00 ص
مسجل خطر الزاوية الحمراء بعد سقوطه بالهيروين: "صحبى اللى غوانى وناوى أتوب" صورة ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"واحد صحبى هو اللى غوانى وجاب رجلى فى الطريق الشمال"، بهذه الكلمات اعترف "عاشور.س" 37 سنة مسجل خطر، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة "مخدر الهيروين" فى دائرة قسم الزاوية الحمراء، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

 ‌وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة، موضحا أنه سبب فى تجارة المخدرات هو رغبته فى الثراء السريع، والزواج من الفتاة التى أحبها منذ كان فى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى إدمانه مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، لافتا إلى أن هذه الأسباب التى دفعته للمرضى فى تجارة المخدرات.

تم القبض على المتهم، من قبل رجال المباحث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين والحشيش

مسجل خطر

الزاوية الحمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة بدول الخليج وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة بدول الخليج وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين

154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

154 مليون دولار إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 عالميا

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

شفق على شكل جناحين ومجرة درب التبانة أعلى بركان.. 10 صور فلكية مذهلة

إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم

إدراج نحو 10 مليارات جنيه إضافية بالموازنة.. أغلبها للصحة والتعليم

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

4 نجوم حُرموا من المشاركة فى كان 2019 بفرمان إداري.. استبعاد رمضان صبحى لأسباب ليست فنية.. إهانة كوبر تخرج كهربا من حسابات أجيرى.. الدكة كلمة السر فى استبعاد معلول من قائمة تونس.. وأمين حارث لم يصافح رينارد

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

5 معلومات عن معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

"الخسيس المهووس".. قيادات البرلمان والأحزاب يردون على تطاولات أردوغان.. متحدث النواب يعلن رفضها.. والوكيل: ديكتاتور أحمق.. وأحزاب "الوفد" و"مستقبل وطن" و"المصريين الأحرار" تطالب بمحاكمته دولياً

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

"دقائق فى قلب سيناء" فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع".. يروى بالأرقام تفاصيل ملحمة أنفاق الإسماعيلية.. طفرة اقتصادية وأمنية ومعجزة حقيقية نفذها 3000 مهندس وعامل وفنى.. ويسهل الوصول لأرض الفيروز فى 20 دقيقة فقط

نسب النجاح فى العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة تسجل ارتفاعا عن العام الماضى.. 1.5% فى العربى و1.6% فى الإنجليزي.. أولياء الأمور: سهولة بأسئلة الامتحانات حتى الآن.. ونتمنى مجاميع مرتفعة تعوض تعبنا

نسب النجاح فى العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة تسجل ارتفاعا عن العام الماضى.. 1.5% فى العربى و1.6% فى الإنجليزي.. أولياء الأمور: سهولة بأسئلة الامتحانات حتى الآن.. ونتمنى مجاميع مرتفعة تعوض تعبنا

شاهد.. تميم بن حمد من العشرة المبشرين بالجنة وسخرية واسعة من رواد "تويتر"

شاهد.. تميم بن حمد من العشرة المبشرين بالجنة وسخرية واسعة من رواد "تويتر"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة