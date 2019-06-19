مستشار وزير الزراعة :23 لجنة استكشافية بحثا عن دودة الحشد الخريفية

كتب عز النوبى

قال الدكتور على سليمان، مستشار وزير الزراعة لشئون الحجر الزراعى والصحة والصحة النباتية، إنه تم اعتماد وضع خطة طوارئ على المدى البعيد والقريب تشمل جميع الإجراءات التنفيذية والاحترازية لوقف أفة دودة الحشد الخريفية لحماية الإنتاج الزراعى من مخاطرها.

وأضاف "سليمان " فى تصريحات "اليوم السابع "، أن هناك حملة استكشافية مكونة من باحثى معهد وقاية النباتات ، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدد 23 لجنة تتولى كل لجنة فحص الحقول بكل محافظة ، للتأكد من وجود افة دودة الحشد الخريفية من عدمة بالزراعات الصيفية وإبلاغ اللجنة المتابعة المسئولة بوزارة الزراعة عن الافة بالنتائج لاتخاذ القرارات ،وذلك بالتعاون مع مكتبى منظمة الأغذية والزراعة " الفاو الاقليمى والمحلى بمصر.

ووفقا لتقارير توصف دودة الخريف الجياشة بالقدرة الهائلة على التهام جميع المحاصيل الخضراء بسرعة فائقة، وموطنها الأصلى أمريكا الوسطى والجنوبية، وتم اكتشافها للمرة الأولى فى غرب أفريقيا فى يناير 2016، وتزحف فى شكل جيوش أو أسراب ضخمة زاحفة على الأرض من محصول إلى آخر، وتطير لأكثر من 100 كيلو فى اليوم، ويعد القطن من عوائلها المفضلة.