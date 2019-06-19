مسئول كورى :مصر شريك هام لنا وأحد أهم الأسواق فى أفريقيا

كتبت هند مختار

قال جونج ووك ، رئيس فريق عمل أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد الكورى للسياسات الإقتصادية، أن العلاقات الإقتصادية بين مصر وكوريا شهدت تحسن كبير بشكل كمى ونوعى خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن مصر شريك هام لكوريا وأحد الأسواق الهامة فى أفريقيا بالنسبة لكوريا ، مؤكدا ان نطاق التعاون بين البلدين سيشهد توسعا خلال الفترة القادمة.

وأضاف فى كلمتة خلال ورشة العمل التى نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء حول التعاون مع كوريا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن كوريا ومصر اكتسبوا مزيد من الخبرات بين البلدين.