مسئول روسى: الناتو لم يحرك ساكنا لإعادة العلاقات معنا

موسكو(أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو إن حلق شكال الأطلنطى "الناتو" لم يفعل شيئًا لاستعادة العمل في إطار الاتصالات العسكرية مع روسيا.

وأضاف جروشكو - خلال منتدى (أوفا) الأمنى، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء - أن "الناتو لم يحرك ساكنا لاستعادة الاتصال الطبيعي في إطار العمل المشترك واستعادة الاتصالات العسكرية العادية بين الجانبين".. مشيرا إلى أن روسيا صرحت مرارا بأنها مستعدة لمثل هذا العمل.



وتابع المسئول الروسي "يجب أن يناقش السياسيون وجود مسافة آمنة بين الطائرات والسفن وكيفية المناورة بها، وجدية تصريحات كهذه تعتمد على اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة ثقافة الحوار العسكري الطبيعى الضروري للجميع".



يذكر أن منتدى الأمن يعقد كل عام، وهذا العام يعقد في مدينة (أوفا) الروسية، من 18 إلى 20 يونيو الجاري، وتم عقده العام الماضي في (سوتشي) بمشاركة ممثلين من 118 دولة، بينهم ممثلو مجالس الأمن ووزراء ورؤساء مراكز الاستخبارات، ويناقش المنتدى كيفية مكافحة التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن الدولى.