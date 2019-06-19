مسئول روسى: الإرهابيون يحاولون الوصول للأسلحة الكيميائية لاستخدامها فى هجمات

موسكو (أ ش أ)

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى يورى كوكوف "إن التنظيمات الإرهابية الدولية تحاول الحصول على الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية لاستخدامها فى هجماتها ".

وأضاف كوكوف - في كلمته خلال الاجتماع الدولى العاشر للمسؤولين الكبار فى مجال الأمن بجمهورية بشكورتوستان الروسية، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) أن "هناك محاولات مستمرة للإرهابيين بهدف الحصول على منفذ للدخول إلى المعلومات حول إنتاج الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، واستخدام العوامل المسببة للأمراض والمواد الكيميائية السامة، لأغراض إرهابية".



وتابع " أن الإرهابيين حاليا لا يدعون أنصارهم للتوجه إلى سوريا والعراق للمشاركة في الأعمال التخريبية، لافتا إلى أنهم يقترحون عليهم الآن البقاء في مواقعهم لمواصلة تلك الأعمال فى بلدان إقامتهم".



واعتبر كوكوف أن منظمى الأعمال الإرهابية الأخيرة في سريلانكا هم المقاتلون الذين كانوا يحاربون إلى جانب داعش فى سوريا والعراق.. مشيرا إلى أن عدة بلدان بالاتحاد الأوروبي شهدت العام الجارى سلسلة من الأعمال الإرهابية، وخاصة هولندا والنرويج وإسبانيا وفرنسا، الأمر الذي يؤكد جدية التصريحات التي أدلى بها زعماء المنظمات الإرهابية الدولية فى وقت سابق حول هدفهم الجديد للقيام بهجمات في أوروبا.