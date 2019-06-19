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مد أجل الحكم على 70 متهماً بـ"لجان المقاومة الشعبية" 19 أغسطس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:17 م
مد أجل الحكم على 70 متهماً بـ"لجان المقاومة الشعبية" 19 أغسطس المستشار شعبان الشامى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على 70 متهماً، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 19 أغسطس لأتمام المداولة.  
 
صدر القرار بعضوية المستشارين  ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
 
وانضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر، والرابع عشر والواحد والعشرون "جمال عطا الله" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم بتعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015 وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.

لجان المقاومة الشعبية

شعبان الشامى

70 متهما بتنظيم اللجان الشعبية

اكاديمية الشرطة

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