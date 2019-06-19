سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: طرح 51 مدرسة جديدة بينهم 3 مدارس يابانية بـ390 مليون جنيه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:08 م
محافظ كفرالشيخ: طرح 51 مدرسة جديدة بينهم 3 مدارس يابانية بـ390 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المدارس الجاهز طرحها كأولوية أولي بلغت 12مدرسة بعدد 190 فصلاً مدرسياً، وأولوية ثانية 36 مدرسة بعدد 46 فصلاً مدرسيا، بقيمة تعاقدية تبلغ 340 مليون جنيه.

وأضاف كفرالشيخ، يتم تجهيز طرح 3 مدارس يابانية بعدد 50 فصلاً مدرسياً، بقيمة تعاقدية تبلغ 50 مليون جنيه ، مقدماً شكره للواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة بكفرالشيخ، والعاملين بالهيئة لجهودهم المبذولة في بناء مدارس جديدة بكفرالشيخ للحد من الفترات وتقليل الكثافة بهدف تحقيق جودة التعليم لأبنائنا الطلاب .

من ناحية أخرى، نظم فرع المجلسي القومي للمرأة بكفر لشيخ ، اليوم الاربعاء ،ندوة  حول "مناهضة ختان الإناث بقاعة الشعب،تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم ختان الإناث ،والمبررات المجتمعية وراء جراء ممارسة الختان،وأشكال ممارسات ختان الإناث والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها ،والرأى الدينى في هذه القضية،والأضرار الجسدية و النفسية التى تترتب للفتاة عند إجراء عملية الختان لها ،والتجريم القانونى للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث ،ودور المجتمع المدنى للقضاء على هذه الظاهرة جاء ذلك بحضور محمد ابوغنيمه ،السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ.

 والدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ،والشيخ السيد على سالم ،مدير إدارة الواعظ بالأزهر الشريف،والدكتورة رحاب سامى، نائب مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة ،وأحمد الخولى ،مدير الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الاهلية ،وحنان خميس ممثل المجتمع المدنى،وصبري عبدالمنعم ممثل لجنة حماية الطفل بالمحافظة ،وهبه ابراهيم محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس،وأعضاء فرع المجلس المهندسه زينب حسان ،وفريده عبدالعزيز ،وماجده الشهاوى ،والسيدة الدماطى ،والدكتورة سماح جاد ،وماجده عمر ،ومها منيسي  و150 سيدة ورجل.

وقالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ، إن الندوة أوصت بإظهار الروح السمحة للديانات السماوية ، وتبني إستراتيجية الاقناع لتغيير الثقافى والعادات السلبية السائدة في المجتمع والتنسيق والتشبيك بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملة بين المواطنين  في القري الأكثر فقراً ، مؤكداً أن حملة تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ،من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بتضافر جهود اعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة وعضوية  المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الاناث.

 كما أصدر الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، القرار رقم 11313 لسنة 2019م، بتشكيل لجنة فرعية برئاسة اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة ،لحصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة لجميع الجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل أعمالها علي أن تعد تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال شهر للعرض على الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تمهيداً للعرض على اللجنة الرئيسية

 

جاء ذلك بعد الإطلاع علي القانون رقم 43لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلي أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي كتاب الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ رقم 8762 بتاريخ 21 مايو 2019 والمرفق به صورة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1158 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة تتولي حصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة للجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، وعلي الكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية برقم 138/2019 بهذا الخصوص، وعلي ما يقتضيه الصالح العام.

 

قال  الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفرالشيخ،تم بالفعل البدء في طلاء واجهات العقارات بشارع المصنع في مدينة كفرالشيخ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 50 % من أعمال طلاء العقارات في الشارع، بالمشاركة المجتمعية بالتنسيق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر للمواطنين المشاركين مكلفاً بتعظيم دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتحسين الخدمات طبقاً للقانون.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه في حالة عدم الطلاء سيتم تطبيق غرامات وعقوبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، على أن يتم دهان واجهات المنازل باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، لافتاً أنه بخصوص المنازل الجديدة لن يتم اعتماد شهادات صلاحية الإشغالات للمبني الجديد إلا بعد طلاؤه.


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

مدارس

انشاءات

مداري يابانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: تسليم 36 مدرسة وإنشاء 52 مدرسة جديدة للحد من الكثافة بالفصول

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:15 م

محافظ كفر الشيخ: لا استثناءات فى منع نقل الطلاب لإدارة بيلا التعليمية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:48 م

محافظ كفر الشيخ يوافق على استكمال إجراءات التعيين بدرجة مدير عام

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:02 م

محافظ كفر الشيخ: تزويد 55 مركز شباب بشاشات كبيرة لعرض بطولة الأمم الافريقية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:43 م

محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الثانوى العام بمجموع 225 درجة

الأحد، 16 يونيو 2019 11:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة