محافظ كفرالشيخ: طرح 51 مدرسة جديدة بينهم 3 مدارس يابانية بـ390 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن عدد المدارس الجاهز طرحها كأولوية أولي بلغت 12مدرسة بعدد 190 فصلاً مدرسياً، وأولوية ثانية 36 مدرسة بعدد 46 فصلاً مدرسيا، بقيمة تعاقدية تبلغ 340 مليون جنيه.

وأضاف كفرالشيخ، يتم تجهيز طرح 3 مدارس يابانية بعدد 50 فصلاً مدرسياً، بقيمة تعاقدية تبلغ 50 مليون جنيه ، مقدماً شكره للواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة بكفرالشيخ، والعاملين بالهيئة لجهودهم المبذولة في بناء مدارس جديدة بكفرالشيخ للحد من الفترات وتقليل الكثافة بهدف تحقيق جودة التعليم لأبنائنا الطلاب .

من ناحية أخرى، نظم فرع المجلسي القومي للمرأة بكفر لشيخ ، اليوم الاربعاء ،ندوة حول "مناهضة ختان الإناث بقاعة الشعب،تم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم ختان الإناث ،والمبررات المجتمعية وراء جراء ممارسة الختان،وأشكال ممارسات ختان الإناث والجهود الدولية المبذولة والجهود الوطنية المبذولة لمحاولة القضاء عليها ،والرأى الدينى في هذه القضية،والأضرار الجسدية و النفسية التى تترتب للفتاة عند إجراء عملية الختان لها ،والتجريم القانونى للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث ،ودور المجتمع المدنى للقضاء على هذه الظاهرة جاء ذلك بحضور محمد ابوغنيمه ،السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ.

والدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ،والشيخ السيد على سالم ،مدير إدارة الواعظ بالأزهر الشريف،والدكتورة رحاب سامى، نائب مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة ،وأحمد الخولى ،مدير الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الاهلية ،وحنان خميس ممثل المجتمع المدنى،وصبري عبدالمنعم ممثل لجنة حماية الطفل بالمحافظة ،وهبه ابراهيم محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس،وأعضاء فرع المجلس المهندسه زينب حسان ،وفريده عبدالعزيز ،وماجده الشهاوى ،والسيدة الدماطى ،والدكتورة سماح جاد ،وماجده عمر ،ومها منيسي و150 سيدة ورجل.

وقالت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ ، إن الندوة أوصت بإظهار الروح السمحة للديانات السماوية ، وتبني إستراتيجية الاقناع لتغيير الثقافى والعادات السلبية السائدة في المجتمع والتنسيق والتشبيك بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملة بين المواطنين في القري الأكثر فقراً ، مؤكداً أن حملة تستهدف اعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ،من خلال اقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بتضافر جهود اعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة وعضوية المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو توحيد الصف للقضاء على جريمة ختان الاناث.

كما أصدر الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، القرار رقم 11313 لسنة 2019م، بتشكيل لجنة فرعية برئاسة اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة ،لحصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة لجميع الجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل أعمالها علي أن تعد تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها خلال شهر للعرض على الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تمهيداً للعرض على اللجنة الرئيسية

جاء ذلك بعد الإطلاع علي القانون رقم 43لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلي أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي كتاب الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ رقم 8762 بتاريخ 21 مايو 2019 والمرفق به صورة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1158 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة تتولي حصر جميع الأراضي والممتلكات التابعة للجهات الحكومية داخل نطاق المحافظة، وعلي الكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية برقم 138/2019 بهذا الخصوص، وعلي ما يقتضيه الصالح العام.

قال الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفرالشيخ،تم بالفعل البدء في طلاء واجهات العقارات بشارع المصنع في مدينة كفرالشيخ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 50 % من أعمال طلاء العقارات في الشارع، بالمشاركة المجتمعية بالتنسيق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، مقدماً خالص الشكر للمواطنين المشاركين مكلفاً بتعظيم دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتحسين الخدمات طبقاً للقانون.

وأكد محافظ كفرالشيخ، انه في حالة عدم الطلاء سيتم تطبيق غرامات وعقوبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، على أن يتم دهان واجهات المنازل باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، لافتاً أنه بخصوص المنازل الجديدة لن يتم اعتماد شهادات صلاحية الإشغالات للمبني الجديد إلا بعد طلاؤه.