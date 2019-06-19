محافظ جنوب سيناء يلتقى بوفد من رجال الاعمال اليونانيين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ مساء اليوم وفدا من رجال الاعمال واصحاب براءات اختراع من دولة اليونان ، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان قيادة وشعبا على مر العصور وسبل تطويرها فى كافة المجالات .

وقدم الوفد مشروعين احدهما فى المجال الزراعى يوفر المياه ويزيد من رقعة الاراضى الزراعية ويزيد الانتاج دون تلوث أو اية أضرار والثانى صناعى من خلال بعض الاختراعات التى تمتزج بمواد البناء من نتيجتها العزل الحرارى غير سامة وغير قابلة للإشتعال.

وأعجب المحافظ بهذة البراءات ولكنه أكد على دورة عبورها من خلال الوزرات المعنية لكونها البوابات الشرعية للدولة فضلا على التخصص وتوافق وجهات النطر العلمية.