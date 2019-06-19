محافظ جنوب سيناء: توفير شاشات بـ10 مراكز شباب لبث مباريات أمم أفريقيا

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تخصيص 10 مراكز شباب لنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 المقرر انطلاقها الجمعة القادمة، قائلا إن الشباب والرياضة وفرت شاشات عملاقة لنقل المباريات، مطالبا بألا يحرم أحد من مشاهدة البطولة وتشجيع الفريق المصرى.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة وفوزي همام السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب ومديرين المديريات والإدارات.

ومن جانبه قال محمد فتحى مدير الشباب والرياضة بالمحافظة، إن جميع مراكز الشباب استعدت للبطولة عدا سانت كاترين لصعوبة البث الأرضى.

وقال أسامة عفيفي مدير إذاعة جنوب سيناء، إن حسن زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وافق علي صرف مبلغ 200 مليون جنيه لتطوير محطات البث والإرسال علي مستوي المحافظة، مضيفا أن البث الرقمي يأتي عن طريق فصل الريسفير قبل تشغيل الإريال الداخلي أو الخارجي لزيادة جودة الصورة.

كما أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن موافقة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن سد العجز في قطاع التموين من خلال فتح باب التسويات لجميع حملة المؤهلات علي مستوي مجالس المدن والمديريات لسد العجز في قطاع التموين، وقال إن هناك 243 درجة شاغرة في التموين سوف يسد عن طريق النقل والندب الي مدرسة التموين من باقي المديريات.

وقال المحافظ، إن رئيس الجهاز وافق علي عمل هيكل تنظيمي لمضمار الهجن بشرم الشيخ والمقابر بالطور حيث يتم تعيين عدد من أبناء جنوب سيناء لتشغيل وحماية المضمار والمقابر، مشيرا إلى إن مضمار الهجن العالمي تكلف ملايين ولابد من الحفاظ عليه.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه جري توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير من أجل تحصيل اقساط الوحدات السكنية التي استلمها المواطنين.

وأوضح أن البرتوكول يقضي بأن يستطيع المواطن دفع القسط من خلال وسائل الدفع الحديثة ومكاتب البريد والبنوك بهدف التسهيل على المواطنين لدفع القسط المقرر، وحذر المحافظ من عدم سداد القسط لأنه تقرر سحب الوحدة وعمل إجراءات فسخ للوحدة لغير الملتزمين في السداد.

وقال إنه عقد اجتماعا لصندوق الإسكان بالمحافظة لتفعيل مبادرة الدفع الاليكتروني للحديث بداية من أول يوليو المقبل، ويقوم المواطن من خلال بطاقة الرقم القومي بالدفع قسط الوحدة وقيمته 300 جنيه.

وأضاف أن المحافظة دفعت مبلغ 675 مليون جنيه تقريبا لبنك الإسكان والتعمير لشراء الوحدات وتوزيعها علي المواطنين طبقا لضوابط المحافظة وليس البنك. وأعلن شراء باقي الوحدات السكنية خال توفير مورد مالي لتمويل الشراء

وعلى جانب آخر، ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، حيث ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بالإسكان الاجتماعى على أرض المحافظة، وكذا الموقف المالى للصندوق، ومن أهم الموضوعات التى تم طرحها ومناقشتها توقيع بروتوكول ما بين المحافظة وصندوق التعمير والإسكان، حيث يقوم البنك بتحصيل الأقساط الشهرية من المواطنين (مستفيدى الإسكان الاجتماعى) بفائدة 1%.

ويأتى هذا البروتوكول نتيجة ثمار مساعى المحافظ مع رئيس مجلس إدارة البنك من أجل راحة المواطنين، كما تم تشكيل لجنة من بعض الإدارات المعنية والمديرية المالية لدراسة شراء باقى الوحدات السكنية من مشروع وزارة الإسكان بمدن أبو رديس وأبو زنيمة ونويبع وطرحها للمواطنين بشروط ميسرة، كما تم مراجعة موقف للجهات الحكومية التى قدمت طلبات شراء لوحدات سكنية.