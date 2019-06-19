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محافظ بني سويف : تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الوحدات والمديريات بنسبة 100%

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:20 م
محافظ بني سويف : تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الوحدات والمديريات بنسبة 100% المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على  أنه تنفيذ  الخطة الاستثمارية العامة للمحافظة للعام المالى 2018/2019 بنسبة 100% لمشروعات الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، بإجمالى استثمارات 664 مليون و320 ألف جنيه بواقع  614 مليون و170 ألف جنيه( إعتمادات حكومية)،و 50 مليون و150 ألف جنيه (تمويل ذاتي)، مشيرا إلى إنه تم انجاز أعمال ومشروعات  الخطة قبل نهاية العام المالي بشهر وذلك تحديداً في 31 مايو 2019
 
واشار هانى عبدالجابر وفى تصريحات له اليوم الأربعاء إلى أن الدولة وفرت كل الاعتمادات المالية المطلوبة ضمن خطة تحسين مستوى الخدمات والارتقاء يمستوى معيشة المواطنين ، موضحا أن الاعتماد الأصلي في بداية خطة هذا العام كان 300 مليون جنيه بالإضافة إلى تمويل ذاتي بلغ 21 مليون جنيه ، ومع انجاز الخطة أولا بأول سمح ذلك بطلب اعتمادات إضافية ، حيث استجابت الحكومة ووفرتها والتي بلغت 314 مليون و170 مليون جنيه أي أكثر من الإعتماد الأساسي في بداية الخطة ، وذلك يؤكد على أن الدولة ماضية بقوة نحو تطوير وتحسين مستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.
 
وأضاف محافظ بنى سويف :  شملت خطة العام المالي الحالي شملت قطاعات عديدة منها برنامج تحسين البيئة والذي يتضمن دعم مشروع النظافة بالمعدات والآلات ، وصيانة الحملات الميكانيكية ، وأعمال التغطية ، وتغيير مواسير المياه الأسبستوس ، وتطوير مجازر وغيرها ، وفي قطاع الكهرباء تم تدعيم شبكات الكهرباء بدائرة المحافظة وتوريد معدات إنارة ، وفي قطاع الكباري تم استكمال مشروع محور عدلي منصور ، وتنفيذ عدد من الكباري الداخلية بمراكز ناصر واهناسيا وسمسطا وبني سويف
 
وتابع هانى عبدالجابر في مجال دعم الحماية المدنية والمرور تم توريد مهمات ومعدات وتجهيزات لإدارة المرور والحماية المدنية كـ سيارت إغاثة ورادرات ومطبات صوتية وعين القط ، وكاميرات وأجهزة إطفاء وغيرها ، وشهد برنامج الرصف تقدما ملحوظا هذا العام ، حيث تم رصف اجمالي أطوال 62 كيلومتر طرق ، و6 كيلومتر شوارع ، وتم تمهيد اجمالي أطوال 5.5 كيلو متر طرق ، وتطوير عدد من الشوارع والميادين ، وفي مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية تم تنفيذ حزمة من الأعمال والمشروعات من أهمها : الانتهاء من مشروع تطوير الديوان العام ، وتوريد سيارات للدواوين العموم بالوحدات المحلية وديوان عام المحافظة لتدعيم مستوى الخدمات وتسهيل تنفيذ المهام والأعمال ، وإصلاح وترميم مباني لبعض الوحدات المحلية بالمدن والقرى والذي يدعم مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين.
 

الخطه الاستثماريه للمشروعات

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المديريات الخدميه

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