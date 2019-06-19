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محافظ الوادى الجديد يعلن انطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:09 ص
محافظ الوادى الجديد يعلن انطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه التقى مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك فى إطار التنسيق لانطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر من المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد الزملوط أنه تم خلال اللقاء ااإتفاق على إيفاد لجنة من الوزارة إلى المحافظة وذلك يوم الخميس القادم للتنسيق والإعداد لتنفيذ المبادرة، كما تم مناقشة خطة تطوير مصنع المخلفات الصلبة والمخالفات الزراعية ودعم المحافظة بمعدات للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وخاصة مخلفات النخيل والإستفادة منها.

 

 


الوادى الجديد

التصحر

محافظ الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط

مبادرة التشجير

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