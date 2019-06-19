محافظ الغربية: 2.5 مليون جنيه بقرية حانوت ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

أناب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية مدير مديرية التضامن الاجتماعى ورئيس مركز ومدينة زفتى فى تنفيذ أعمال مبادرة "حياة كريمة" اليوم بقرية حانوت مركز زفتى والتى تعد ثامن قرية تنفذ بها بعد قرى كفر الجنيدى وطنبارة وميت الليث ودقرن وكوم على وميت حبيب وسلامون وذلك ضمن تسع قرى أكثر احتياجا تم اختيارهم كمرحلة أولى لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ويأتى من خلال توزيع مساعدات مالية وعينية وتنظيم قافلة طبية بتكلفة تتجاوز 2 مليون و560 ألف جنيه يستفيد منها 467 أسرة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وتضمنت أعمال المبادرة بالقرية توزيع مساعدات مالية على 100 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه وتسليم 5 بوتاجاز مساعدة فى جهاز 5 عرائس بقيمة 13ألف جنيه وتوزيع سلع غذائية على 350 أسرة بقيمة تتجاوز 57 ألف جنية وكذا توزيع 5 رابطة عباره عن (بطانية – مرتبة – مخدة – حصيره) وكذا إعادة تأهيل 50 منزلا بقرية حانوت وميت المخلص "حوائط وأسقف" بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه.

والجدير بالذكر، أن أعمال المبادرة بالقرية تتضمن تنظيم قوافل طبية تتضمن الكشف الطبى وإجراء موجات صوتيه للأطفال للاكتشاف المبكر لأمراض روماتيزم القلب وتشمل عيادات الأنف والأذن والحنجرة والباطنة والرمد وإجراء عدد من العمليات الجراحية لغير القادرين.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وذلك بالتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى تنفيذها بالمحافظة كما أكد اهتمامه بتوفير كافة الخدمات لجميع قرى وعزب المحافظة على غرار الخدمات التى توجد بالمدن لما يأتى فى الصالح العام لجميع مواطنى المحافظة.