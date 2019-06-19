محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة سفراء المياه للمشاركة المجتمعية

الإسكندرية - جاكلين منير

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية مبادرة سفراء المياه اليوم، وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ومعهد دلفت الهولندى، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ومشروع الأفما الممول من الحكومة الهولندية، وتهدف المبادرة إلى تكوين كيان مجتمعى من أفراد مدربين متطوعين من شباب المحافظة، للتوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، كما تضم كوادر وخبراء فى مجال الصرف الصحى و هندسة البيئة والبرامج التدريبية، وقيادات من المجتمع المدنى.



وأكد المحافظ، فى بيان صادر اليوم، اهتمام المحافظة وحرصها الدائم على دعم مشاركة الشباب فى كل أوجه الأنشطة، موجهًا بأهمية تطبيق برامج تدريبية ثرية تضمن نجاح المبادرة وتفتح آفاقًا أخرى لتطبيقها فى ملفات أخرى هامة بالمحافظة مثل ملف النظافة، والوعى المرورى، و نشر مفاهيم الجمال والثقافة المميزة للإسكندرية، مؤكدًا أن المشاركة فى هذه المبادرة متاحة للجميع من خلال اللجنة المنظمة لها بديوان عام المحافظة.