محافظ أسوان: إحتفالية كبرى في سبتمبر المقبل لتسليم تعويضات النوبة

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن الدولة عازمة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، التى تُمكن مستحقى تعويضات النوبة ، المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ممن لم يسبق تعويضهم من صرفها خلال إحتفالية كبرى تقام فى سبتمبر المقبل.
وأشار المحافظ خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء إلى أنه إعتباراً من ٢٥ يونيو الجارى سيتم تلقى طلبات التعويضات وتستمر لمدة ٢١ يوماً ، ثم يعقبها تلقى التظلمات خلال 10 أيام أخرى من تاريخ تقديم الطلبات ، مشدداً على أن الإجراءات ستتم بسهولة ويسر ، وأنه تم تخصيص أكثر من مكان للتقديم بهدف التيسير على المواطنين ، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن التقديم سيكون فى نطاق محافظة أسوان فقط ، وأن من يتواجد خارج مصر سيقوم بتوكيل من ينوب عنه لتقديم الطلبات.
وقال محافظ أسوان بإن اللجنة الوزارية المختصة ستقوم فى 25 يونيو الجارى بالاطمئنان على سير الإجراءات ، لأن الدولة جادة فى إنهاء هذه المشكلة.
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