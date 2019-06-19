محافظة القاهرة: هدم 117 مدبغة بسور مجرى العيون حتى الآن

أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال الهدم والإزالة لمنطقة المدابغ، ونقلها لمدينة الروبيكى لتنفيذ مشروع تطوير المنطقة، وذلك بمتابعة شخصية من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم هدم 117 مدبغة حتى الآن من المنطقة، وتم تعويض أصحابها ماليا وبمدابغ بديلة بالروبيكى وفقا لرغباتهم، مشير إلى أنه جارى إزالة 156 مدبغة أخرى بالإضافة إلى الانشطة التجارية مثل المحال والمقاهى.

وأشار اللواء أحمد فؤاد، إلى أنه تم نقل 400 أسرة تقريبا لحى الأسمرات 3 من سكان منطقة أكشاك أبو السعود الملاصقة للمدابغ وسيتم استكمال نقل باقى السكان وتوفير وحدات بديلة لهم.