محافظة القاهرة تبدأ نقل سكان منطقة الطيبى لإنشاء روضة السيدة 2

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة القاهرة فى إجراءات تسكين سكان منطقة الطيبى بمشروع روضة السيدة، بحى السيدة زينب تمهيدا لتسكينهم بالمشروع، بعد الانتهاء من تشطيب الوحدات وفرشها بالكامل بالإضافة إلى تسكين سكان منطقة تل العقارب "سكان المنطقة قبل هدمها".

ومن المقرر أن تنقل المحافظة سكان منطقة الطيبى من المنطقة، جزء منهم سيتم تسكينهم بمشروع روضة السيدة 1 والجزء الآخر يتم تسكينه فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر بشكل مؤقت وجزء ثالث يتم دفع بدل إيجار بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 المقرر إنشاؤه مكان منطقة الطيبى، كما تعوض المحافظة عدد من السكان مالبا حسب رغبة كل ساكن.

وتجرى الآن إجراءات الحصر والتسكين لسكان منطقة الطيبى التى سيتم إزالتها لإنشاء مشروع روضة السيدة 2 بها، ومن المقرر أن يتم تنفيذه على نفس الشكل الذى تم تنفيذ بروضة السيدة 1، ضمن خطة الدولى لتطوير العشوائيات.