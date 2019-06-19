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محافظة الإسماعيلية تتجمل لاستقبال الوفود المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:26 م
محافظة الإسماعيلية تتجمل لاستقبال الوفود المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا جانب من الإستعدادات
فريق المحافظات

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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية،أن المحافظة انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية،من خلال انهاء أعمال التطوير والتجميل لجميع الشوارع والميادين ورفع كفاءتها،وتزينها بالإعلام وكشافات الإضاءة والعلامات الإرشادية والمرورية المضيئة،وصيانة جميع المسطحات الخضراء علاوة على أعمال الدهانات لوجهات جميع المبانى والمنشآت وتزينها بعلم مصر،وأعلام الدول والفرق المشاركة.
 
وأشار المحافظ فى بيان للمحافظة اليوم،إلى أنه تم إعداد وتجهيز عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية، وضيوف المحافظة تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية، وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية للإسماعيلية، وتسويقها من خلال كونهم سفراء لبلادهم ونقل الصورة الجميلة للإسماعيلية، وما تتمتع به من مقومات سياحية تؤهلها أن تكون قبلة للسائحين،مشددا على أهمية هذا الحدث الجلل وخاصة أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.
 
وأضاف،أنه تم تركيب شاشات عرض كبيرة بجميع مراكز الشباب والأندية والحدائق العامة، بمختلف قطاعات المحافظة لاتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مبارايات البطولة.
 
وأشاد المحافظ، بجهود جميع الجهات المشاركة فى تجميل المدينة، مشيرا الى دور الفن التشكيلي والفنانين التشكيلين من أبناء الاسماعيلية،الذين قاموا بالرسم على واجهات المحلات حتى تكتمل الصورة المبهجة والجميلة للإسماعيلية، لتكون فى أبهى صورة أما العالم أجمع.
 
 
 

محافظات الاسماعيليه

بطوله الامم الافريقيه

الامم الافريقيه 2019

استعدادات الاسماعيليه للامم الافريقيه

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