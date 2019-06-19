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مجموعة برلمانية أوروبية تطالب بعقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:40 م
مجموعة برلمانية أوروبية تطالب بعقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن الغاز البرلمان الاوروبى
كتبت فاطمة شوقى

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دعت مجموعة الحزب الشعبى فى البرلمان الأوروبى (الديمقراطيين المسيحيين)، مؤسسات ودول الاتحاد إلى فرض تدابير قانونية مشددة وعقوبات اقتصادية ودبلوماسية على تركيا.

 

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فيأتى هذا الطلب على خلفية قيام تركيا بأنشطة تنقيب عن الغاز، تراها بروكسل غير قانونية، فى منطقة بحرية تعتبرها قبرص منطقة اقتصادية خاصة بها.

 

وكانت المجموعة البرلمانية، التى تعتبر أكبر مكونات البرلمان الأوروبى، قد ناقشت الأنشطة التركية فى هذه المنطقة، ورأت أن "الأمر يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق قبرص السيادية المنصوص عنها قانونيا.

 

ورأى البرلمانيون أن أنشطة تركيا غير القانونية تؤثر سلباً على هدف الاتحاد الأوروبى الحفاظ على أمن الطاقة وتنويع مصادرها. وكرر البرلمانيون موقفهم الداعم والمتضامن مع جمهورية قبرص.

 

وعبر الديمقراطيون المسيحيون عن أسفهم لتجاهل تركيا لكل التحذيرات التى أطلقها المجتمع الدولى بهدف تجنب التصعيد، ما يعرض السلام والأمن فى شرقى المتوسط للخطر.

 

وقال البرلمانيون الأوروبيون إن "للإجراءات التركية غير القانونية تأثير سلبى وفورى على العلاقات بين الاتحاد وتركيا".

 

 

 


تركيا

الاتحاد الاوروبى

قبرص

البرلمان الاوروبى

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