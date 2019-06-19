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مجلس مدينة الطود يناشد الأهالى سرعة سداد المبالغ المستحقة عن طلبات تقنين الأراضى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:10 ص
مجلس مدينة الطود يناشد الأهالى سرعة سداد المبالغ المستحقة عن طلبات تقنين الأراضى المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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ناشد مجلس مدينة الطود بالأقصر بقيادة العميد محمد عياد رئيس المدينة،  أهالي المدينة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم لأراضي أملاك الدولة، وقامت اللجنة بالمعاينة وتثمين الأسعار والذين تم إبلاغهم بالمبالغ المستحقة عليهم، التقدم لسداد المبالغ المستحقة.

وقال العميد محمد عياد – في بيان صحفي – إنه يجب علي الأهالي سرعة سداد المبالغ المستحقة عليهم خلال 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، وإلا سوف تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وكان قد سلم المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، خلال الفترة الماضية الدفعة الأولى من عقود التمليك الإبتدائية لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بعد تقدمهم بطلبات لتقنين أوضاعهم واستيفائهم كافة الشروط والضوابط المقررة، وشلمت الدفعة الأولى لعقود التمليك لواضعي اليد بالأقصر 9 عقود تسلمها المواطنين بعد قيام محافظ الأقصر بتوقيعها، وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته.

 

 


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