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مجلس الوزراء يوافق على تقسيط ثمن الأراضى الصناعية بفائدة 7% سنوياً

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:20 م
مجلس الوزراء يوافق على تقسيط ثمن الأراضى الصناعية بفائدة 7% سنوياً مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية بالعاشر من رمضان لإقامة مصنع للأدوات المنزلية

 

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزى، بشرط أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعياً للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

 

 

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية العاملة فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، لاقامة مصنع للادوات المنزلية عليها بمدينة العاشر من رمضان.


بوش الالمانية

مجلس الوزراء

المناطق الصناعية

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