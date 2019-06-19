متحدث عسكرى يمنى: هجمات الحوثى تكشف خطط نسف التهدئة فى سياق تصعيد إيرانى

وكالات الأنباء

دعا عضو الفريق الحكومى فى لجنة تنسيق إعادة الانتشار فى الحديدة، العميد الركن صادق دويد، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف تجاه ما وصفه بتصعيد جماعة "أنصار الله" الحوثيين فى مدينة الحديدة غرب اليمن، المهدد لاتفاق ستوكهولم، معتبرا أنه ضمن تصعيد إيرانى فى المنطقة.

وقال العميد دويد - وهو المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية فى الجيش التابع للحكومة الشرعية - فى تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، "التصعيد الأخير للحوثى فى الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة فى سياق تصعيد إيرانى شامل بالمنطقة".

وأضاف "نجدد التزامنا باتفاق السويد وندعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف تجاه التصرفات الصبيانية المهددة للاتفاق"، كما توعد "ما لم فلدينا الحل الذى ذاق الحوثى اليوم جزءا من مرارته"، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم.

واندلعت معارك بين الجيش اليمنى وجماعة أنصار الله، مساء الثلاثاء، فى مدينة الحديدة إثر هجوم واسع شنه مقاتلو الجماعة بأسلحة متوسطة وثقيلة على مواقع عسكرية فى شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، حسب مصدر عسكرى لـ"سبوتنيك".