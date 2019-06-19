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ما هى الأجسام المضادة الموجودة فى دم الإنسان

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:30 ص
ما هى الأجسام المضادة الموجودة فى دم الإنسان أنواع الاجسام المضادة فى الدم - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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يحتوى دم الإنسان على 5 أنواع مختلفة من الأجسام المضادة، والمعروفة أيضًا باسم الجلوبولين المناعي.

ووفقا لتقرير الموقع الطبى "britannica" فهذه الأجسام الخمسة هى: "IgG وIgA وIgM وIgD وIgE، حيث يشير اختصار Ig فى حد ذاته إلى الجلوبولين المناعي أو الجسم المضاد، وكل جسم مضاد منهم لديه وظيفة مختلفة.

الاجسام المضادة فى الدم
الاجسام المضادة فى الدم

الأجسام المضادة IgG:

وهى الأكثر وفرة فى الجسم، حيث وجدت فى جميع سوائل الجسم، وهى الأجسام تدافع عن الجسم ضد غزو البكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى أنها أصغر الأجسام المضادة فى الجسم، ولهذا السبب تتحرك بسهولة عبر أغشية الخلايا، ويتيح هذا التنقل لـ IgG عبور المشيمة لتوفير الحماية للجنين، وهو الجسم المضاد الوحيد القادر على القيام بذلك.

الأجسام المضادة IgM:

وهى أكبر الأجسام المضادة التى توجد فى الدم والسائل اللمفاوى، وهو النوع الأول من الأجسام المضادة التي تنتج استجابة للعدوى البكتيرية أو الفيروسية، كما أنها تمنع المستضدات من إصابة الخلايا أو الوصول إلى الأعضاء الداخلية، وهى موجودة فى اللعاب والمخاط والدموع والدم، وكذلك فى مناطق مثل الجهاز الهضمي والأنف والعينين والأذنين والمهبل.

الأجسام المضادة IgE:

وهى المسئولة عن الحساسية، حيث إنها تؤدي إلى رد فعل الجسم ضد المواد المثيرة للحساسية مثل حبوب اللقاح وجراثيم الفطريات، كما أنها توفر الحماية ضد الديدان الطفيلية، وتوجد في الجلد والرئتين والأغشية المخاطية وبكميات صغيرة في الدم.

الأجسام المضادة  IgA:

يوجد بتركيزات عالية في الأغشية المخاطية، خاصة تلك التي تبطن الممرات التنفسية والجهاز الهضمى، وكذلك في اللعاب والدموع.

الأجسام المضادة IgD:

وهو النوع الموجود بكميات صغيرة فى الدم، هو الجسم المضاد الأقل وجودا فى الدم.


الدم

الاجسام المضادة بالدم

الجلوبولين المناعي

الاغشية المخاطية

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