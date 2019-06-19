ما هو مرض منيير الذى أصاب عبد المجيد عبد الله وأبعده عن الغناء مؤخراً

كتبت فاطمة خليل

بعد أن كشف المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخراً فى لقاء إذاعى، عن سبب ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الأخيرة وأنه عانى من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه "منيير" نتعرف فى هذا التقرير على مرض منيير، بحسب ما ذكر الموقع الطبى Medical news today.



عبد المجيد عبد الله

ما هو مرض منيير؟



مرض منيير هو اضطراب فى الأذن الداخلية يتميز بالدوار وطنين الأذن، وقد يؤدى إلى الصمم التدريجي ولا يوجد علاج لهذا المرض، ولكن هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تخفف الأعراض.

وفقًا للمعهد الأمريكى للصمم هناك حوالي 615 ألف شخص في الولايات المتحدة يعانون من مرض مينيير، ويمكن أن يتطور المرض في أي عمر، ولكن يظهر في الغالب ما بين سن 40 و 60 عامًا وعادة ما يصيب أذن واحدة فقط.



مرض منيير

اعراض مرض منيير



تختلف الأعراض من شخص لآخر، ويمكن أن تحدث فجأة، وتواترها ومدتها تختلف، حيث قد تحدث في المتوسط ما بين ​​كل 2 إلى 4 ساعات، وتتضمن الأعراض الشائعة ما يلي:

-الدوار: هذا هو عادةً أكثر أعراض مرض مينيير شيوعًا ، والتي تشمل:

-شعور بأنك تدور، حتى عندما لا تتحرك.

- الدوخة.

- القيء.

-الغثيان.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-التعرق.

قد يستمر الدوار من عدة دقائق إلى عدة ساعات، نظراً لأنه من الصعب التنبؤ بموعد نوبة الدوار.

-طنين الأذن: وهو رنين أو صرير أو صفير أو هسهسة في الأذن.

-فقدان السمع: قد يتقلب فقدان السمع، خاصة في وقت مبكر من المرض.

- قد تكون هناك أيضًا حساسية للأصوات العالية.

ويعتقد الخبراء أن مرض مينيير ناجم عن خلل في بنية أو كمية السائل في الأذن الداخلية، ومع ذلك ، فهم لا يعرفون العوامل التي تسبب هذه التغييرات.