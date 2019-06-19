سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بومبيو يجتمع مع موجيرينى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:31 م
مايك بومبيو يجتمع مع موجيرينى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء، مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيريني وسط تصاعد التوترات مع إيران.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من قول موجيريني إن الاتحاد الأوروبي لن يرد على أي انتهاك إيراني لاتفاق 2015 النووي إلا إذا حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك رسميا.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من الخليج الأسبوع الماضي. واتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عن الهجوم لكن طهران تنفي ذلك.

وكانت إيران أعلنت يوم الاثنين أنها ستتجاوز القيود المتفق عليها دوليا على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد "تقييمنا يستند إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس إلى البيانات. حتى الآن إيران مُلتزمة، ونتوقع ونأمل أن تستمر على ذلك".

ولم تدل موجيريني بتصريحات بعد اجتماعها مع بومبيو.

 


مايك بومبيو

الاتحاد الأوروبى

ايران

فيدريكا موجيريني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة