مايك بومبيو يجتمع مع موجيرينى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء، مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيريني وسط تصاعد التوترات مع إيران.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من قول موجيريني إن الاتحاد الأوروبي لن يرد على أي انتهاك إيراني لاتفاق 2015 النووي إلا إذا حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك رسميا.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من الخليج الأسبوع الماضي. واتهمت واشنطن إيران بالمسؤولية عن الهجوم لكن طهران تنفي ذلك.

وكانت إيران أعلنت يوم الاثنين أنها ستتجاوز القيود المتفق عليها دوليا على مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب خلال عشرة أيام.

وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد "تقييمنا يستند إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس إلى البيانات. حتى الآن إيران مُلتزمة، ونتوقع ونأمل أن تستمر على ذلك".

ولم تدل موجيريني بتصريحات بعد اجتماعها مع بومبيو.